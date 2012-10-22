ГИУ с начала года рефинансировало 898 кредитов на 216,5 млн грн

С начала текущего года, по состоянию на 19 октября 2012 года, Государственное ипотечное учреждение рефинансировало 898 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму 216,5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

«Уже 898 семей получили в собственность жилье при поддержке ГИУ в текущем году. И их количество постоянно растет. Только с начала октября 109 семей получили кредит на приобретение жилья по программе ГИУ», - сказал председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук.

Как сообщал УНИАН, с начала октября, по состоянию на 15 октября, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рефинансировало 72 ипотечных кредита, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму почти 16,6 млн грн.

В сентябре банками-партнерами ГИУ было предоставлено 132 ипотечных кредита.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-сентябре 2012 года рефинансировало 820 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму почти 200 млн грн.

В 2011 году ГИУ выкупило у банков-партнеров 290 ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.