Кабмин разрешил «Нафтогазу» операции с ОВГЗ по рыночной стоимости

Кабинет министров Украины разрешил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» осуществлять операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на условиях справедливой рыночной стоимости.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №794-р от 17 октября.

Согласно документу, стоимость операций не должна превышать стоимость кредитных ресурсов, привлекаемых "Нафтогазом" на внутреннем рынке.

На сегодняшний день ОВГЗ торгуются на вторичном рынке с доходностью более 20% годовых, что значительно превышает номинальную доходность бумаг, установленную правительством (9,95%).

Как сообщал ранее УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

С тех пор уставный капитал НАК был увеличен до 49,84 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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