Объем торгов на "Украинской бирже" за прошлую неделю увеличился на 23%

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 15 по 19 октября увеличился на 23% и составил 444 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

По информации биржи, объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю вырос на 18,06% - до 247,5 млн грн, объем торгов ценными бумагами за неделю увеличился на 29,84% - до 196,5 млн грн.

По состоянию на 18 октября 2012 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 50,2 млн грн и ценные бумаги на сумму 684 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 15 по 19 октября индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на 5,24% - до 832,30 пункта.

Лидерами негативного влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Авдеевский коксохимический завод", влияние которых составило −9,71 индексных пункта, ПАО "МК Азовсталь" (-8,63) и ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (-8,47).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 14,7 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" - 9,2 млн грн, далее следует "Алчевский металлургический комбинат" - 3,4 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 33,3%, 20,92% и 7,64% соответственно.