ФГИУ с начала года получил от аренды 872 млн грн - 105 % от плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала т.г. получил от аренды госимущества 872 млн грн - 105 % от годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

В частности, в государственный бюджет поступили средства от аренды ГП «Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат» - 37,3 млн грн и ГП «Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат» - 84,3 млн. грн, которые арендует ЗАО «Крымский Титан».

Напомним, в соответствии с заданием, установленным Государственным бюджетом на 2012 г., поступления от аренды должны составить 830 млн грн.