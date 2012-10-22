На мировых фондовых рынках на этой неделе скорее всего сохранится нервозность - эксперты

17:58, 22 октября 2012
Фондовый рынок
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На мировых фондовых рынках на этой неделе скорее всего сохранится нервозность. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете Sberbank Investment Research (ранее аналитическое подразделение "Тройка Диалог" - УНИАН).

Как отмечается в отчете, рынок США в прошлую пятницу закрылся около дневного минимума, у инвесторов усилились опасения относительно глобального роста и перспектив разрешения кризиса в еврозоне. Впрочем, аналитики полагают, что угрозы очередной волны продаж рискованных активов пока нет. Азиатские рынки сегодня утром немного выросли, и сырьевые рынки пошли вверх после пятничного спада: цена барреля Брент повысилась на 0,3 долл. до 110,5 долл. "Тем не менее, инвесторы будут вести себя очень осторожно, пока не станет ясно, как будут проходить торги в США", - отметили в компании.

Говоря о важных событиях, влияющих на рынки на этой неделе, аналитики отметили, что в понедельник и вторник не выходит никаких важных макроэкономических отчетов. В среду ведущие экономики мира представят предварительные данные по обрабатывающей промышленности, а глава Европейского центробанка выступит перед комитетом бундестага. Эти события могут заметно сказаться на настрое инвесторов. Аналитики также считают, что предварительные данные о ВВП США за третий квартал 2012 года, вероятно, слабее, чем обычно, повлияют на ход торгов, поскольку третий раунд мер по стимулированию американской экономики начался после этого периода.

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