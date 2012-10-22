Индекс Украинской биржи снизился на 0,74%, индекс ПФТС – на 1,05%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 22 октября, снизился на 0,74% – до 826,12 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 66 млн грн, из них на фондовом рынке – 36,7 млн грн, на срочном рынке – 29,5 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (-1,75%), "Азовстали" (-1,67%), Алчевского меткомбината (-1,53%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,05% – до 313,45 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 77,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 73,3 млн грн, на облигации предприятий – 3,5 млн грн, на акции – 0,6 млн грн.