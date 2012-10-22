Бумаги Sadovaya Group в понедельник рухнули еще на 20%

Варшава. Акции украинской частной угледобывающей компании Sadovaya Group на торгах Варшавской фондовой биржи в понедельник потеряли еще 20% своей стоимости, достигнув нового исторического минимума на уровне 2,52 злотых за бумагу (1USD=3,1PLN).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, котировки владеющей двумя шахтами в Луганской области компании рухнули в пятницу на треть после того, как днем ранее после закрытия торгов, она сообщила о приостановке по крайней мере на две недели добычи из-за слабого спроса.

С начала октября до прошлого четверга акции компании стоили на более, чем 7% дороже, чем в конце сентября.

В тоже время, с начала года капитализация дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже компании снизилась на 46%, а с момента дебюта - в конце 2010 года - на почти 70%.

Среди котирующихся на главной площадке польского фондового рынке 11 украинских эмитентов худший результат показал только производитель аккумуляторов Westa, которая после дебюта в июне 2011 года потеряла более 90% своей стоимости.

Бумаги компании достигли своей максимальной цены в первые дни января прошлого года на уровне 14,39 злотых за штуку.

Как сообщал УНИАН, Sadovaya в сентябре текущего года сократила продажу угля в годовом выражении почти на 50% при росте добычи на треть. Рост продаж и добычи к предыдущему месяцу составил 11 и 29%, соответственно.

За первые девять месяцев текущего года компания продала 520,8 тыс. тонн угля, что на более, чем 40% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, а добыча увеличилась на около 15% до 372,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Дебютировавшая в конце 2010 года на Варшавской фондовой бирже Sadovaya Group в прошлом году увеличила продажи угля на 15% до 1,264 млн тонн при росте добычи на 70% до 475 тыс. тонн. В прошлом году компания увеличила чистую прибыль на треть до 10,3 млн долларов на фоне роста выручки почти на 40% до 90,1 млн долларов.

По последним данным, 75% акций компании принадлежит Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являлись основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.