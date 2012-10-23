Кабмин утвердил состав комиссии по продаже госшахт

Кабинет Министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по продаже пакетов акций угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в распоряжении №782 от 17 октября 2012 года, опубликованном на правительственном портале.

Согласно документу, главой комиссии назначен заместитель главы Фонда госимущества Игорь Миронюк, а его заместителем - начальник управления конкурсной продажи Фонда госимущества Игорь Белоцерковец.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением №728 от 19 сентября текущего года поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

Корпоратизации подлежат госпредпряития «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь», «Снежноеантрацит», «Макеевуголь», «Донецкая угольная энергетическая компания», «Красноармейскуголь», «Дзержинскуголь», «Краснолиманская», Шахтоуправление «Южнодонбасское №1», «Торезантрацит», «Шахтерскантрацит», «Селидовуголь» (все – Донецкая область), «Донбассантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь» (все – Луганская область), а также «Волыньуголь» и «Львовуголь».

Ранее, в середине апреля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий», который предусматривает, что особыми условиями приватизации таких предприятий является продажа всех акций, принадлежащих государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций), в уставных капиталах акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

3 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.