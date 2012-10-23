На украинском рынке акций наблюдается незначительное повышение

На украинском рынке акций во вторник наблюдается незначительное повышение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 12:00 вторника индекс Украинской биржи (UX) повысился на 0,11% - до 813,30 пунктов. Общий объем сделок составил 10 млн грн. Среди лидеров повышения акции Енакиевского метзавода (+1,74%), лидерами снижения являются акции Алчевского меткомбината (-2,44%).

Начавшие день ростом европейские рынки акций позднее скорректировали свое движение, начав снижаться. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,60% - до 5847,73 пункта, немецкий DAX снизился на 0,78% - до 7270,93 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,57% - до 3463,26 пункта.