Мировые рынки: нервозность сохраняется

Какой будет эта неделя для мировых фондовых ринков. События, которые могут серьезно повлиять на рыночные настроения (аналитический обзор)

По мнению аналитиков Sberbank Investment Research, скорее всего, на рынке сохранится нервозность. Рынок США в пятницу закрылся около дневного минимума, у инвесторов усилились опасения относительно глобального роста и перспектив разрешения кризиса в еврозоне. В Sberbank Investment Research полагают, что угрозы очередной волны продаж рискованных активов пока нет. Азиатские рынки в понедельник утром немного выросли, и сырьевые рынки пошли вверх после пятничного спада: цена барреля Брент повысилась на $0,3 до $110,5. Тем не менее, инвесторы будут вести себя очень осторожно, пока не станет ясно, как будут проходить торги в США.

Результаты Google и неудачный саммит ЕС. На прошлой неделе казалось, что фондовый рынок спокойно переходит в новую фазу роста, который начался в июне. Макроэкономические отчеты, вышедшие в США и Китае, в целом соответствовали ожиданиям, и прогнозы результатов компаний в расчетной базе индекса S&P 500 за третий квартал 2012 года в целом были на уровне ожиданий или выше. Заявления лидеров ЕС, прозвучавшие на прошлой неделе, позволили надеяться, что на саммите в четверг и пятницу будет достигнут прогресс. Однако рынок заставили вернуться к реальности слабые результаты Google, которые были опубликованы в четверг. В пятницу опасения инвесторов усилились из-за того, что на саммите ЕС не было принято принципиально важных решений. Сейчас же вопрос заключается в том, остановился ли рост рынка на время, или же прекратился совсем.

Время для размышлений в начале недели. Такая ситуация уже неоднократно наблюдалась в предыдущие годы: всего за несколько дней уверенность инвесторов может укрепиться, и в ноябре на рынке продолжится рост, который ожидался до публикации результатов Google, или же рынок пойдет вниз и потеряет большую часть позиций, завоеванных летом. Очень важно, как поведет себя сегодня рынок, особенно американский. В понедельник и вторник не выходит никаких важных макроэкономических отчетов. В среду ведущие экономики мира представят предварительные данные по обрабатывающей промышленности, а глава ЕЦБ выступит перед комитетом бундестага. Эти события могут заметно сказаться на настрое инвесторов. Предварительные данные о ВВП США за третий квартал 2012 года, вероятно, слабее, чем обычно, повлияют на ход торгов, поскольку третий раунд QE начался после этого периода.

Основные события текущей недели:

Понедельник. Третий и последний раунд дебатов между кандидатами в президенты США.

Вторник. Начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. Министр финансов Германии выступит на конференции в Берлине. Facebook опубликует отчетность за третий квартал 2012 года после закрытия торгов в Нью-Йорке.

Среда. Будет опубликована предварительная оценка производственного индекса PMI для всех ведущих экономик мира (первым с утра представит данные Китай). Заседание руководства ФРС завершится, но заявление по его итогам едва ли будет сильно отличаться от предыдущего. Глава ЕЦБ Марио Драги выступит перед комитетом бундестага. В Германии выйдет индекс делового оптимизма, рассчитываемый институтом Ifo, в США – данные по продажам на первичном рынке жилья и по складским запасам углеводородов, а также отчетность Boeing за третий квартал 2012 г.

Четверг. В США будут опубликованы данные о заказах на товары длительного пользования и о подписанных договорах на продажу жилья в сентябре, а также еженедельная статистика о заявках на пособие по безработице. Международный совет по зерну представит обновленный прогноз спроса и предложения. На Ближнем Востоке начинается праздник Курбан-байрам. В США выйдет отчетность Apple и Amazon, а в Европе – Bank Santander и Credit Suisse.

Пятница. Главное событие дня – публикация предварительной оценки ВВП США за третий квартал 2012 года. Другой значимой макростатистики не ожидается, кроме индекса потребительского доверия.

Главный стратегист Крис Уифер, стратегист Ованес Оганисян, аналитик Искандер Абдуллаев (Sberbank Investment Research)