Европейские рынки акций упали до недельного минимума
13:57, 23 октября 2012Фондовый рынок
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Европейские рынки акций упали сегодня до недельного минимума на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний.
Как сообщают сайты ведущих европейских площадок, к 13.15 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 опустился на 0,70%, немецкий индекс DAX потерял 0,749%, французский CAC-40 снизился на 0,47%.
Как сообщает Reuters, из 9% европейских компаний, отчитавшихся за третий квартал, 56% соответствовали прогнозам аналитиков или превзошли их. В то же время, как отмечают аналитики, есть некоторая разочарованность результатами, так как ряд прогнозов остаются пониженными с учетом положения мировой экономики.
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