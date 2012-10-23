Европейские рынки акций упали до недельного минимума

Европейские рынки акций упали сегодня до недельного минимума на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний.

Как сообщают сайты ведущих европейских площадок, к 13.15 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 опустился на 0,70%, немецкий индекс DAX потерял 0,749%, французский CAC-40 снизился на 0,47%.

Как сообщает Reuters, из 9% европейских компаний, отчитавшихся за третий квартал, 56% соответствовали прогнозам аналитиков или превзошли их. В то же время, как отмечают аналитики, есть некоторая разочарованность результатами, так как ряд прогнозов остаются пониженными с учетом положения мировой экономики.