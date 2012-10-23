Украинский фондовый рынок во вторник вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 23 октября, повысился на 0,14% – до 827,28 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 89,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 34 млн грн, на срочном рынке – 55,6 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Центрэнерго" (+2,14%), снижения - "Укрсоцбанка" (-2,53%).

Индекс ПФТС по итогам торгов также повысился на 0,14% – до 313,90 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 65,8 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 57,7 млн грн, на облигации предприятий – 2,2 млн грн, на акции – 5,3 млн грн.