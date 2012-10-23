Минфин привлек в госбюджет 1 млрд грн от продажи ОВГЗ во вторник

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 23 октября, привлекло в госбюджет 1,006 млн грн, сообщает министерство.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса называет ожидаемой доходность размещения каждой серии на уровне 14,3%.

«В этот раз правительство получило целых семь заявок (три по пятилетним облигациям и четыре по семилетним). Объем размещения каждой из серий составил 500 млн грн. Минфин продолжает практику дружественных размещений. Рыночные продажи сейчас невозможны», - прокомментировал С.Фурса результаты аукциона.

Таким образом, Минфин наперед обеспечил себя ресурсом для выплаты обязательств по долгам на следующей неделе.

Справка УНИАН. На 22 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 186,16 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 92,189 млрд грн, банков — 77,79 млрд грн, нерезидентов — 6,108 млрд грн.