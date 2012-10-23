Участники рынка критикуют инициативы НБУ относительно операций РЕПО

Участники совета РЕПО Ассоциации «Фондовое Партнерство» (АФП) имеют ряд концептуальных замечаний к подготовленному Национальным банком Украины (НБУ) проекту Стандартизированных подходов по проведению банками операций РЕПО с государственными облигациями Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе АФП.

Как отметили в АФП, данные стандартизированные подходы значительно ограничивают рынок РЕПО, поскольку проектом определено, что участниками сделок РЕПО с государственными облигациями могут быть только банки и НБУ, из чего, по мнению представителей АФП, можно сделать вывод, что торговцы ценными бумагами не могут быть участниками рынка РЕПО с государственными облигациями. Кроме того, отметили в АФП, операции РЕПО с государственными облигациями между банками могут осуществляться исключительно на биржевом рынке, а государственные ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, должны находиться в собственности банка, что означает запрет банка действовать в интересах клиента.

Во-вторых, отмечают в АФП, предложенный документ включает регулирование вопросов, относящихся к договорным отношениям. Это касается, в частности, определение НБУ суммы договора на уровне справедливой/рыночной цены (которая рассчитываются в порядке, определенном НБУ). «Согласно мировой и украинской практики определять«входную»цену должны сами участники сделки. Кроме того, предусмотрена возможность отклонения цены договора на размер дисконта (haircut), которая является мотивацией продавца выполнить вторую часть операции РЕПО », - отметил член совета РЕПО Сергей Швец.

Участники совета АФП также отметили, что документ содержит внутренние противоречия и нормы, которые конфликтуют с нормами действующего законодательства. Например, среди оснований прекращения обязательств по договору РЕПО нет полного выполнения сторонами обязательств по договору, вместо этого основанием для прекращения обязательств является введение процедуры банкротства одной из сторон. Кроме того, проект предусматривает, что обязательства по договорам РЕПО с государственными облигациями Украины выполняются по принципу «поставка против оплаты», при этом операции РЕПО с Национальным банком без перехода права собственности на ценные бумаги осуществляются вообще без поставки.

Представители АФП также обратили внимание, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже разработала и утвердила порядок осуществления на фондовых биржах сделок РЕПО, который сейчас находится на согласовании в Госкомпредпринимательства. Оба документа, по мнению представителей АФП, регулируют биржевые операции РЕПО, но в то же время содержат существенные противоречия.

Напомним, НБУ подготовил "Стандартизированные подходы к проведению банками операций РЕПО с государственными облигациями". Как отмечают в НБУ, данный проект подготовлен с целью содействия развития рынка и совершенствования инструментов регулирования ликвидности банковской системы и ликвидности отдельных банков.