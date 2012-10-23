Антирейдерский союз предпринимателей Украины за 6 лет зафиксировал 800 случаев рейдерства

Антирейдерский союз предпринимателей Украины заявляет, что за 6 лет с момента его создания зафиксировал около 800 случаев использования схем незаконного поглощения и захвата предприятий.

Об этом на пресс-конференции УНИАН рассказал директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько.

«За 6 лет через руки наших специалистов, аналитиков прошло более 1,5 тыс. обращений предприятий и предпринимателей, которые или консультировались у нас, или обращались, передавали документы. Описаны 800 случаев рейдерства», - сообщил он.

А.Семидидько также отметил, что в большинстве рейдерских схем действуют одни и те же группы лиц. Вместе с тем, по его словам, деятельность союза способствовала лишению звания судьи нескольких украинских судей, которые выносили решения в пользу рейдеров.

Справка УНИАН. Антирейдерский союз предпринимателей Украины создан в 2005 году владельцами предприятий, подвергшихся рейдерской атаке. Деятельность союза нацелена на борьбу с рейдерством, защиту интересов и собственности своих членов. Союз работает над созданием и ведением информационной базы судей, принимающих неправомерные решения, а также юридических и физических лиц, участвующих в рейдерских атаках.

Кроме того, Антирейдерский союз инициировал создание в 2007 году Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий при Кабинете Министров Украины.