Квартальный отчет Facebook вдохновил трейдеров

Акции социальной сети Facebook после публикации квартального отчета компании выросли более чем на 12 процентов. Инвесторы начали скупать ценные бумаги сети, так как она сумела превзойти ожидания рынка по многим показателям, включая выручку от рекламы, сообщает Lenta.ru.

Facebook опубликовал пресс-релиз о финансовых показателях третьего квартала в ночь на 24 октября, когда американские биржи уже были закрыты. Тем не менее, инвесторы стали скупать акции на так называемом "премаркете" - электронных торгах, предшествующих открытию бирж на следующий день.

Число пользователей Facebook, открывающих страничку хотя бы раз в месяц, к концу сентября 2012 года выросло до 1,01 миллиарда человек, что на 26 процентов больше, чем годом ранее. Пользователей, заходящих в социальную сеть ежедневно, Facebook насчитал 584 миллиона, на 28 процентов больше, чем в 2011-м году.

Выручка компании увеличилась в годовом исчислении на 32 процента до 1,26 миллиарда долларов за квартал. От рекламы Facebook получил 1,09 миллиарда долларов, на 36 процентов больше, чем в 2011-м. Кроме того, если исключить убытки от обмена валют, показатель бы вырос на 43 процента. Тем не менее, Facebook по итогам квартала все равно получила убыток - в 59 миллионов долларов.

23 октября по кварталу отчиталась и еще одна крупная интернет-компания - Yahoo! Она выручила за квартал 3,2 миллиарда долларов, правда, большая часть этой суммы - 2,8 миллиарда - пришлась на продажу доли в китайской Alibaba Group. Тем не менее, результат оказался выше ожиданий аналитиков, в связи с чем акции компании подросли почти на шесть процентов во время торгов и еще почти на полпроцента после закрытия бирж.