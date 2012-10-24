Негативная корпоративная отчетность стала причиной снижения на мировых рынках

Значительное снижение на мировых рынках акций во вторник, 23 октября, объясняется обнародованием негативной корпоративной статистики рядом крупных корпораций. В частности, как отмечают в брокерской компании "Открытие", торги на фондовом рынке США 23 октября начались и продолжились глубоко в минусе, при этом попыток "откупить" рынок почти не предпринималось. По мнению аналитиков компании, негативные настроения у инвесторов сформировалось под действием отчетов мультинациональных корпораций DuPont и The 3M Company, которые сообщили о снижении прибыли и прогнозов на будущее. Бумаги компаний обвалились на -9,1% и -4,1% соответственно. В итоге, индекс Dow Jones обвалился на -1,82%, до 13102,53 пункта, а SNP 500 на -1,44%, до 1413,11 пунктов.