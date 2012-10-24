Госакции "Киевского завода реле и автоматики" повторно выставлены на продажу

Фонд государственного имущества Украины повторно объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 58,936% госпакета акций ПАО "Киевский завод реле и автоматики", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 24 октября т.г.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций предприятия составляет 5 млн 515 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение на протяжении года с момента заключения договора купли-продажи просроченной задолженности перед государством по кредиту, полученному предприятием под гарантии правительства в 1993 году на сумму 37 млн 170 тыс. евро, а также уплату пени, насчитанной по данной задолженности на дату ее погашения.

Конкурс состоится 14 ноября т.г.

Справка УНИАН. ПАО "Киевский завод реле и автоматики" (г. Киев) занимается производством и разработкой систем визуального информирования (табло, бегущая строка), низковольтной аппаратуры, реле контроля фаз, реле частоты, реле времени и т.д., систем автоматического управления и медицинской техники.

58,936% акций ПАО "Киевский завод реле и автоматики" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда государственного имущества Украины.

Размер земельного участка, находящегося в постоянном пользовании, под застройку - 2 га. Участок находится на бульваре И. Лепсе в Киеве.