Эксперт: фондовым рынком сейчас движут сомнения экономического характера

Фондовым рынком в данный момент движут сомнения экономического характера.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Поэтому, считает он, «публикация предварительных индексов деловой активности в среду, 24 октября, является, по сути, ключевым событием дня. Конечно, еще есть заседание FOMC, но в плане важности мы делаем ставку именно на экономические данные».

По мнению аналитика, более всего вреда во вторник принесли квартальные отчеты. Разочарованные в большей степени ухудшением прогнозов руководства компаний, инвесторы пришли к выводу об ухудшении ситуации в мировой экономике. Это заставило продавать акции сырьевых и промышленных компаний, что отбросило индекс S&P 500 к следующей поддержке на уровне 1400 пунктов.

Как отметил П.Ильяшенко, компании Apple не удалось изменить настроения инвесторов к лучшему. Презентация iPad mini пока что завершилась не в пользу менеджмента – котировки акций компании просели на 3,3%. Ситуацию с настроениями ухудшили и новости из Европы, где Moody’s понизил региональные рейтинги Испании. К примеру, рейтинг Каталонии был снижен на две ступени сразу.

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