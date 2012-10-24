Украинский рынок акций находится в зоне перепроданности - эксперты

Украинский рынок акций в настоящее время технически находится в зоне перепроданности.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они считают, что рост украинского рынка во вторник, 23 октября, на фоне значительного падения внешних площадок объясняется прежде всего его существенным падением с начала октября (-18%). Среди индексных фишек во вторник, как и ожидалось, Aлчевский меткомбинат (-1,3%) снизился на негативной отчетности, хотя не менее негативная отчетность Eнакиевского метзавода (+0,54%) никак не отразилась на его котировках. Из внутренних новостей - легкость ведения бизнеса в Украине улучшилась на 15 позиций, однако страна по-прежнему находится внизу мирового списка (137 место) из 185 стран. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью, что ВВП за 9 месяцев 23012 года вырос около 1%, что практически совпадает с расчетами «АРТ КАПИТАЛ» квази-ВВП (+1,2%).

Как отмечают аналитики, ведущие мировые фондовые индексы во вторник зафиксировали резкое снижение более одного процента. Слабая отчетность компаний США и снижение агентством Moody's рейтингов ряда регионов Испании привели к падению рынков акций. Согласно данным «Томсон Рейтер» соотношение количества компаний, выручка которых превысила консенсус-прогноз к тем, которые не превысили, опустилось до 37% против исторического среднего 62%.

По словам аналитиков, в среду важнейшим событием будет выход предварительных показателей деловой активности (PMI) за октябрь. В Китае этот показатель вырос на 1,2 пункта до 49,1 пункта. После вливания ЕЦБ и ФРС ликвидности в финансовую систему в сентябре, в еврозоне и США также ожидается рост этих показателей. Если прогнозы не оправдаются, следует ожидать очередного падения рынков.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 23 октября, вырос на 0,14% – до 827,28 пункта. Общий объем торгов составил 89,8 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,14% – до 313,90 пункта. Общий объем торгов составил 65,8 млн грн.