Индекс Украинской биржи в среду продемонстрировал значительное падение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 24 октября, снизился на 2,05% – до 810,31 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 64 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,4 млн грн, на срочном рынке – 47,8 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-3,99%), "Укрсоцбанка" (-3,83%), "Райффайзен Банка Аваль" (-3,52%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,64% – до 311,89 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 82 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 57,7 млн грн, на облигации предприятий – 2,2 млн грн, на акции – 5,3 млн грн.