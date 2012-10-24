Ограничения операций РЕПО с ОВГЗ снизят ликвидность рынка - эксперты

Ограничения операций РЕПО с облигациями внутреннего государственного займа, которые инициирует Национальный банк Украины (НБУ), снизят ликвидность рынка, заявили УНИАН опрошенные эксперты.

НБУ подготовил "Стандартизированные подходы к проведению банками операций РЕПО с государственными облигациями". Документом предлагается, что участниками сделок РЕПО с внутренними правительственными бумагами могут быть только банки и НБУ.

“Целью ограничения круга участников операций РЕПО с ОВГЗ может быть желание НБУ увеличить контроль над ликвидностью банковской системы, не допуская оттока средств из банков и неконтролируемого их роста, - считает аналитик рынка облигаций группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU). Тарас Котович. - В то же время, такое ограничение может резко уменьшить ликвидность ОВГЗ и приведет как к росту процентных ставок на вторичном рынке облигаций, так и к росту стоимости денег на межбанковском кредитном рынке”.

В свою очередь начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын отмечает, что данное ограничение значительно сократит и объем вторичного рынка и, тем более, его ликвидность.

“Ведь рынок в последнее время, в основном, держался на сделках РЕПО”, - констатировал А.Печерицын.

Как сообщал УНИАН, участники совета РЕПО Ассоциации «Фондовое Партнерство» (АФП) также имеют ряд концептуальных замечаний к подготовленному Нацбанком проекту Стандартизированных подходов по проведению банками операций РЕПО с государственными облигациями Украины.