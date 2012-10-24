Слабая ликвидность украинского рынка акций не допускает устойчивой игры на повышение - эксперт

Слабая ликвидность украинского рынка акций в настоящее время не дает возможности для устойчивой игры на повышение.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «торги на отечественном фондовом рынке в среду, 24 октября, проходили в негативном русле». Хуже других в первом эшелоне Украинской биржи выглядели акции предприятий ГМК и коммерческих банков. Бумаги Авдеевского КХЗ упали в стоимости на 3,99%, «Азовстали» – на 2,30%. Обнародованная в среду отчетность меткомбината разочаровала инвесторов. По итогам девяти месяцев чистый убыток «Азовстали» увеличился более чем в 10 раз и составил 1,94 млрд грн. Акции «Укрсоцбанка» подешевели на 3,83%, «Райффайзен Банка Аваль» – на 3,52%. Новость о росте чистой прибыли «Райффайзен Банка Аваль» в 3-м квартале не смогла поддержать котировки бумаг эмитента.

Как считает А.Кушнарев, «помимо внутренних новостей, одной из причин господствовавшего на отечественном рынке пессимизма стала слабая макроэкономическая статистика из-за рубежа». Так, индекс делового доверия предпринимателей к экономике Германии в текущем месяце опустился до минимума за последние 2,5 года – 100,0 пункта – при ожидавшемся росте до 101,6 пункта. Данные оказались неожиданностью для игроков и были встречены продажами. Также не оправдала экспертных ожиданий общеевропейская статистика по деловой активности. Сводный индекс PMI еврозоны в октябре упал до 45,8 пункта, что оказалось минимальным значением индикатора с июня 2009 года.

По информации аналитика, «после обеда большая часть зарубежных индексов отыграла потери». Фактором рыночного роста послужило известие о том, что Греция вышла на завершающий этап переговоров по вопросу о получении нового кредитного транша. Договор, подписание которого ожидается в ближайшие дни, предусматривает сокращение греческих госрасходов и увеличение налогов на 13,9 млрд евро в последующие два года. При этом, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры, индикатор Украинской биржи не последовал примеру площадок Старого Света и продолжил торговаться на отрицательной территории.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 24 октября, снизился на 2,05% – до 810,31 пункта. Общий объем торгов составил 64 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,64% – до 311,89 пункта. Общий объем торгов составил 82 млн грн.