Индекс Украинской биржи в среду обновил годовой минимум - эксперты

По итогам среды индекс Украинской биржи обновил годовой минимум, закрывшись у отметки 810,31п. и потеряв 2,05%, говорится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете брокерской компании "Открытие".

Как отмечается в отчете, в целом вчерашний день был богат не только внешними, но и внутренними информповодами. Из корпоративных новостей аналитики отмечают выход квартальных отчетностей, которые по большей степени разочаровывали инвесторов. Так, несмотря на то, что «Райффайзен Банк Аваль» нарастил прибыль, акции банка потеряли 3,52%. Скорее всего, ожидания на рынке были выше, нежели результаты отчета. Негативную тенденцию поддержали и акции "Укрсоцбанка" (-3,83%). А вот в лидерах падения банковского сектора оказался банк "Форум" (-7,82%).

В красной зоне закрылись и акции горго-металлургического сектора: Алчевский меткомбинат (-2,03%), "Азовсталь" (-2,30%) и Авдеевский коксохим (-3,99%). Смешанной динамикой закрылись акции машиностроителей: "Мотор-Сич" (-2,28%), "Лугансктепловоз"(-5,6%) и пр.

Как отмечается в отчете, торги на фондовом рынке США проходили с переменным успехом. «Попытки покупать рынок происходили на фоне отличной статистики с рынка недвижимости», - говорится в отчете.

Продажи новых домов в сентябре выросли на 5,7% до 389 тыс. в годовом пересчете. Индекс стоимости жилья вырос за год на 4,7%. Однако на этом большой оптимизм закончился и внимание спекулянтов вновь переключилось на индивидуальные истории. Бумаги FaceBook взлетели на 19% на фоне отчетности, которая показала резкий рост доходов от рекламы на мобильных устройствах. Однако такие акции, как фармацевтической компании Eli Lilly упали на -2,7%. Как отмечают аналитики, некоторые надежды инвесторов были связаны с заседанием ФРС, однако монетаристы оставили свою политику без изменений, и в итоговом заявлении было отмечено замедление роста числа новых рабочих мест и некоторое ускорение темпов инфляции. После заявления ФРС продажи на американском рынке усилились, что позволило индексу SNP 500 обновить минимумы за последние полтора месяца. В итоге индекс Dow Jones упал на 0,19% до 13077,34 пунктов, а SNP 500 на 0,31% до 1408,75 пунктов.

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