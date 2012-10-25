Украинский рынок акций в четверг показывает резко отличную от мировых бирж динамику

Украинский рынок акций в четверг показывает резко отличную от мировых рынков динамику.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 12:00 четверга индекс Украинской биржи (UX) снизился на 2,35% - до 791,27 пункта. Общий объем сделок составил 20,8 млн грн, при этом на фондовый рынок пришлось всего 6,5 млн грн. Среди лидеров снижения акции "Райффайзен Банка Аваль" (-5,26%), "Мотор Сичи" (-5,15%), Авдеевского коксохима (-3,63%).

В то же время, на европейских фондовых рынках сегодня наблюдается повышение. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,46% - до 5831,25 пункта, немецкий DAX повысился на 0,64% - до 7239,06 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,64% - до 3448,52 пункта.