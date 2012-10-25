Эксперты: текущий месяц может стать худшим в посткризисной истории украинского фондового рынка

Октябрь этого года имеет все шансы войти в посткризисную историю украинского фондового рынка как худший месяц.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, индекс UX в среду, 24 октября, продолжил падение, после незначительного роста во вторник. Таким образом, из 18-ти торговых сессий октября было зафиксировано лишь 4 сессии роста. Прогноз Fitch о девальвации гривни на 10% до конца 2012 года спровоцировал очередную атаку на украинскую валюту, курс которой вчера опустился до 8,19 грн/долл. Большинство компаний металлургического сектора Украины уже отчиталось: их результаты оказались значительно хуже прогнозов. Кроме того, «Райффайзен Банк Аваль» (-3,5%), хотя и нарастил чистую прибыль в третьем квартале в 5,6 раза, но это было связано со списанием резервов под обесцененные кредиты. Чистый процентный доход, как основной источник дохода банка, снизился на 18%.

В то же время, отмечают аналитики, мировые фондовые индексы в среду стабилизировались после значительного падения во вторник. Сводный индекс активности менеджеров закупок (PMI) еврозоны снизился на 0,3 пункта до 45,8 пункта – это 3-летний минимум. После предпринятых центробанками мер по вливанию ликвидности аналитики ожидали рост этого показателя до 46,5 пункта. Если его снижение продолжится и до конца текущего года, то экономике этого региона не избежать более глубокого падения, чем на данный момент предполагает консенсус-прогноз (-0,5%). Ускорилось снижение производственного PMI и в Германии, которая раньше считалась оплотом всей европейской экономики в борьбе с долговым кризисом.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 24 октября, снизился на 2,05% – до 810,31 пункта. Общий объем торгов составил 64 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,64% – до 311,89 пункта. Общий объем торгов составил 82 млн грн.