Фондовики выступают против введения акцизного налога на операции с ценными бумагами

Участники украинского фондового рынка не поддерживают введение акцизного налога на операции с ценными бумагами. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации «Фондовое Партнерство», к такому выводы пришли члены ассоциации после изучения инициатив Государственной налоговой службы Украины по внесению изменений в Налоговый кодекс.

Как отметила президент АФП Ирина Заря, "ценные бумаги не являются акцизным товаром таким как, например, табачные изделия, этот налог не обеспечит массовый выход украинских эмитентов на украинские биржи и справедливое ценообразование, бюджет не получит дополнительных поступлений" и пр. Кроме того, по ее словам, желание ввести акцизный налог уже с 1 января 2013 г. идет вразрез с требованиями Налогового Кодекса.

В то же время, по словам И.Зари, участники рынка поддерживают идею введения более прозрачного налогообложения в части налога на прибыль (т.е. налогообложение каждой операции с ценными бумагами), определения финансового результата как разницы между доходами и расходами (сближение финансового и налогового учетов) и пр.

Напомним, ранее Объединение участников финансового рынка в составе Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД), Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) и пр. обратились к властям страны с просьбой воспрепятствовать "произвольному толкованию" Государственной налоговой службой положений Налогового кодекса в проекте закона № 11285.