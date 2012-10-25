Украинская биржа стала аффилированным членом Мировой федерации бирж

Украинская биржа, первой среди украинских организаторов рынка, получила статус аффилированного члена Мировой федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе биржи, такое решение Совет директоров WFE принял на встрече 14 октября 2012 г.

Как отметили в пресс-службе биржи, год назад Украинская биржа стала членом-корреспондентом WFE,

«Для нас очень важно, что наши коллеги из федерации бирж признали наличие организованного рынка в Украине, – сказал председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко. – Наша следующая цель – стать полноправным членом WFE».

World Federation of Exchanges на сегодняшний день объединяет 76 самых развитых бирж мира, 5 профессиональных ассоциаций, 17 аффилированных членов и 24 участника в статусе члена-корреспондента. История WFE насчитывает 52 года.

Украинская биржа начала свою работу в марте 2009 г. На сегодняшний день на ней запущен рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.

Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на Украинской бирже 26 марта 2009 года. На сегодняшний день в корзину индекса входят 10 наиболее ликвидных акций.