Индекс Украинской биржи снизился на 3,52%, индекс ПФТС – на 1,11%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 25 октября, снизился на 3,52% – до 781,79 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 77,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,5 млн грн, на срочном рынке – 53,2 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Райффайзен Банка Аваль» (-7,30%), «Азовстали» (-5,02%), «Укрнафты» (-3,72%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,11% – до 308,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил всего 4,7 млн грн, из них на облигации предприятий пришлось 4 млн грн, на акции – 0,7 млн грн.