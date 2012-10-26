«Фидобанк» приобрел КУА «СЕБ Эссет Менеджмент Украина»

«Фидобанк» (Киев), собственником которого является экс-председатель правления “Укрсиббанка” Александр Адарич, 25 октября 2012 года завершил сделку по покупке КУА «СЕБ Эссет Менеджмент Украина». Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Согласно предоставленной информации, ранее антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение ПУАО «ФИДОБАНК» на приобретение доли в уставном капитале ООО «Компания по управлению активами «СЕБ Эссет Менеджмент Украина». Вследствие смены владельца КУА «СЕБ Эссет Менеджмент Украина» изменит свое название на ООО «КУА «Фидо инвестментс». Стоимость сделки не разглашается.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2012 г. шведская группа SEB объявила о завершении сделки по продаже своего украинского дочернего «СЕБ Банка» (г. Киев) группе компаний, собственником которых является Александр Адарич. До этого сообщалось, что SEB подписала соглашение о продаже своего розничного банковского бизнеса в Украине местной группе «Евробанка», подконтрольной А.Адаричу.

Справка УНИАН. ПАО «Фидобанк» (ранее «СЕБ Банк» и Банк «Ажио») создано в 1991 году.

По состоянию на 1 июля 2012 года, по объему активов «Фидобанк» занимал 68-е место среди 176 банков с активами 2,422 млрд грн.

КУА «СЕБ Эссет Менеджмент Украина» была зарегистрирована в ноябре 2005 года. Под управлением КУА находятся два открытых фонда.