Украинский рынок акций рванул вверх

На украинском рынке акций в пятницу наблюдается повышение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 13:11 пятницы индекс Украинской биржи (UX) повысился на 4,66% - до 818,21 пунктов. Общий объем сделок составил 60,3 млн грн. Среди лидеров повышения акции «Укрсоцбанка» (+12,24%), «Донбассэнерго» (+10,46%).

В то же время, европейские рынки показали отличную от украинского рынка динамику. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,62% - до 5769,29 пункта, немецкий DAX снизился на 0,39% - до 7171,91 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,39% - до 3398,24 пункта.