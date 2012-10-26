Индекс Украинской биржи повысился на 5,41%, индекс ПФТС снизился на 0,71%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 26 октября, повысился на 5,41% – до 824,05 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 121,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 40 млн грн, на срочном рынке – 81,6 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрнафты» (+7,20%), "Донбассэнерго" (+6,82%), «Азовстали» (+6,45%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,71% – до 306,21 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил всего 168,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 149,9 млн грн, на облигации предприятий - 1 млн грн, на акции – 17,5 млн грн.