Биржи NYSE Euronext и NASDAQ отменили торги из-за угрозы урагана «Сэнди»

Биржи NYSE Euronext и NASDAQ объявили в воскресенье вечером об отмене торгов из-за надвигающегося на северо-восток США урагана «Сэнди», сообщает Газета.RU со ссылкой на CNBC.

«NYSE Euronext не будет работать в понедельник и, возможно, во вторник. NASDAQ также будет закрыта», – говорится на сайте CNBC.

Как сообщал УНИАН, тропический шторм "Сэнди", который сформировался в западной части Карибского бассейна, движется со скоростью 17 километров в час на северо-восток, порывы ветра достигают 130 километров в час.

В понедельник, по прогнозам синоптиков, ураган может достичь северо-востока США. В связи с этим было принято решение приостановить работу общественного транспорта в Нью-Йорке и Вашингтоне. Phillips 66 и NuStar Energy LP and Hess Corp. уже сообщили о приостановке работ на нефтеперерабатывающих заводах и сокращении объемов добычи сырья.