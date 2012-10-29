WIG-Ukraine на прошлой неделе снизился на 0,94%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine закончил торги прошлой недели 0,94% снижением, закрывшись на минимальных значениях торгов последних пяти сессий на уровне 703,18 пункта на фоне минусовых значений главных индексов польского рынка ценных бумаг.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, снижение украинского индикатора оказалось ниже большинства основных индикаторов польского фондового рынка за исключением потерявшего 0,7% индекса средних компаний mWIG40 и прибавившего 0,29% индекса компаний Центральной и Восточной Европы - WIG-CEE.

Большинство других основных индикаторов ВФБ потеряли в пределах от 1,1 до 1,85% на фоне 1,3% минуса польских "голубых фишек".

Среди входящих в WIG-Ukraine одиннадцати украинских эмитентов прошлую неделю на плюсе закончили три компании во главе с самой крупной украинской компанией на польском рынке - Kernel, которая увеличила капитализацию почти на 1,7%.

Производитель аккумуляторов Westa и молочных продуктов Milkiland и подорожали за последние пять торговых сессий на 2,8% и 1,5%, соответственно.

Бумаги других компаний из Украины, кроме закрывшегося на том же уровне KDM Shipping, подешевели в пределах от около 1,5 до почти 9%.

Лидером падения стал угледобытчик Sadovaya Group, акции которой на прошлой неделе достигли нового исторического минимума на уровне 2,44 злотых за штуку (1USD=3,1PLN).

На 7,5% рухнули котировки также достигшего на предыдущей неделе исторически максимальной цены Industrial Milk Company.

Индекс польских компаний WIG-Poland потерял за последние пять торговых сессий более 1,1%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил предыдущую неделю 0,3% плюсом после на 3,7% роста ранее, которым практически нивелировал достигнутый за первую неделю октября рост.

Справка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 11 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польской фондового рынка. Индекс, который стартовал с тысячи пунктов, достиг своего минимального значения в мае текущего года на уровне около 590 пунктов.

Потерявший за первую половину текущего года более 8% WIG-Ukraine к концу августа прибавил около 16%, после чего снова начал снижаться. К началу октября индекс котировался на уровне 0,5% выше начала текущего года.

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