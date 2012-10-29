Минфин проведет 30 октября внеплановый аукцион по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины проведет 30 октября внеплановый аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложит к продаже 5- и 7-летние гривневые ОВГЗ, а также 3-летние индексированные ОВГЗ с датой погашения 28 октября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 23 октября привлек в госбюджет 1,006 млн грн.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г.

Справка УНИАН. На 29 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 187,13 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,393 млрд грн, банков — 75,47 млрд грн, нерезидентов — 6,108 млрд грн.