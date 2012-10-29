На украинском рынке акций рекордный рост

На украинском рынке акций наблюдается рекордный рост.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 16:00 понедельника индекс Украинской биржи (UX) повысился на 7,44% - до 885,36 пункта. Общий объем сделок составил 69 млн грн, при этом на фондовый рынок пришлось всего 14,7 млн грн. Среди лидеров повышения акции "Азовстали" (+11,65%), "Укрсоцбанка" (+10,86%), "Укрнафты" (+9,26%).

В то же время европейские фондовые рынки сегодня демонстрируют отличную от украинского рынка динамику. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,30% - до 5789,04 пункта, немецкий DAX снизился на 0,46% - до 7198,68 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,89% - до 3404,48 пункта.