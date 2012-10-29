Индекс Украинской биржи повысился на 6,2%, индекс ПФТС – на 2,35%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 29 октября, повысился на 6,2% – до 875,15 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 93 млн грн, из них на фондовом рынке – 26 млн грн, на срочном рынке – 66,8 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (+9,74%), Авдеевского коксохима (+8,16%), «Центрэнерго» (+8,13%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,35% – до 313,40 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 40,4 млн грн.

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