Украинский рынок акций сегодня снижается после двух дней подъема.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 снизился на 2,48% - до 853,42 пунктов. Общий объем сделок составил 43 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 7,3 млн грн. Среди лидеров снижения - акции "Азовстали" (-3,10%).

В то же время, на европейских рынках акций сегодня наблюдается повышение. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,79% - до 5840,72 пункта, немецкий DAX повысился на 0,93% - до 7270,22 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,96% - до 3441,54 пункта.