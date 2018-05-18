На фондовых рынках - штормовое предупреждение

Какой будет эта неделя для мировых фондовых рынков. События, которые могут серьезно повлиять на рыночные настроения (аналитический обзор)

Самая популярная стратегия – “моя хата с краю”

Инвесторы на мировых фондовых рынках, вероятнее всего, попытаются переждать оставшиеся до президентских выборов в США восемь дней, не делая лишних движений до тех пор, пока не станет ясно, кто будет главой новой администрации, и у них не появится возможность оценить последствия с точки зрения финансовых рынков. Вялое снижение котировок на текущей неделе – гораздо более вероятный сценарий, чем бурное ралли. Наряду с неоднозначными макроэкономическими показателями и корпоративной отчетностью дополнительным поводом для беспокойства является появление крупного урагана на восточном побережье США. Вчера в связи с тем, что разбушевавшаяся стихия добралась до Нью-Йорка, торги на Уолл-стрит проводились исключительно в электронном режиме. Этот фактор также ограничил объемы торгов на международных рынках. “Ветераны” фондового рынка, безусловно, вспомнят события 1987 года, когда на фоне столь же слабой макроэкономической ситуации ураган обрушился на Лондон – тогда это спровоцировало глобальный спад. По итогам торгов в первый понедельник после урагана 1987 года наблюдался самый значительный обвал котировок в процентном выражении. Повторится ли такое развитие событий на этот раз? Большинства участников рынка, уже занявших выжидательную позицию, по-видимому, отдаст предпочтение стратегии “моя хата с краю”.

Сезон отчетности в США подходит к концу

Отчитаться осталось только крупным нефтяным компаниям, так что настрой на мировых рынках на этой неделе будет определяться в основном новостями из Европы: на повестке дня стоит вопрос о выделении Греции следующего транша финансовой помощи. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за последствиями урагана, приближающегося к восточному побережью США. Шторм уйдет из региона к пятнице, то есть к тому времени, когда будет опубликован наиболее важный экономический индикатор этой недели – ежемесячный отчет по занятости вне сельского хозяйства. Немного раньше, в четверг утром, когда станет ясно, какими на самом деле окажутся последствия шторма – незначительными, что позволит инвесторам вздохнуть с облегчением, или тяжелыми, что вызовет еще большее беспокойство – будут опубликованы данные по промышленному производству в Китае, Европе и США.

Среди ключевых событий наступившей недели можно выделить:

Вторник. Премьер-министр Германии Вольфганг Шойбле даст интервью телеканалу ZDF. Как ожидается, в своем выступлении политик подвергнет сомнению способность Греции выполнить поставленные задачи. Италия планирует разместить облигации, доходность которых покажет, как инвесторы оценивают риски региона. В Европе выйдут ежемесячные данные по деловому оптимизму в экономике, в США – обновленная статистика потребительской уверенности Conference Board. Свои показатели опубликует ряд крупных европейских банков, в том числе Deutsche Bank и UBS. BP выпустит финансовые результаты и, как ожидается, прокомментирует предложенную сделку с Роснефтью.

Среда. В США выйдет индекс PMI Чикаго, в Европе – данные по потребительской уверенности GfK – это все, на что стоит обратить внимание. Также опубликует свою отчетность GM.

Четверг. Основной интерес представляют ежемесячные данные по промышленному производству четырех крупнейших экономик. Первым свой отчет выпустит Китай, затем выйдет индекс деловой активности ISM, который задаст тон американскому рынку на оставшуюся часть дня. Из компаний свою отчетность выпустит ExxonMobil.

Пятница. Самая главная отчетность пятницы – данные по занятости вне сельского хозяйства США за прошедший месяц. По прогнозам экономистов, число рабочих мест в октябре увеличилось на 120 тыс. по сравнению со 114 тыс. в сентябре. В США наступят последние выходные перед президентскими выборами.

Главный стратегист Крис Уифер, стратегист Ованес Оганисян, аналитик Искандер Абдуллаев (Sberbank Investment Research)