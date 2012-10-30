Общий объем биржевых торгов в Украине за 9 месяцев снизился до 182 млрд грн

Общий объем биржевых торгов в Украине за девять месяцев 2012 года составил 182 млрд грн, что на 18 млрд грн, или на 9% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как отметили в комиссии, наибольшей популярностью пользовались государственные облигации, объем торгов по которым составил 108 млрд грн или почти 65% всего оборота. Объем торгов с акциями составил 19,9 млрд грн или около 12% всех сделок. Несколько меньшим спросом пользовались облигации предприятий и инвестиционные сертификаты.

В течение января-сентября т.г. объем зарегистрированных комиссией выпусков инвестиционных сертификатов КУА паевых инвестиционных фондов снизился на 27 млрд грн - до 13,9 млрд грн, объем зарегистрированных выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов увеличился на 6,6 млрд грн - до 11,8 млрд грн.