Инвесторы на мировых фондовых рынках ждут президентских выборов в США - эксперты

Инвесторы на мировых фондовых рынках, вероятнее всего, попытаются переждать оставшиеся до президентских выборов в США восемь дней, не делая лишних движений до тех пор, пока не станет ясно, кто будет главой новой администрации, и у них не появится возможность оценить последствия с точки зрения финансовых рынков. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиками Sberbank Investment Research.

При этом аналитики отмечают, что "вялое снижение котировок на текущей неделе – гораздо более вероятный сценарий, чем бурное ралли". По их словам, наряду с неоднозначными макроэкономическими показателями и корпоративной отчетностью дополнительным поводом для беспокойства является появление крупного урагана на восточном побережье США. Так, вчера в связи с тем, что разбушевавшаяся стихия добралась до Нью-Йорка, торги на Уолл-стрит проводились исключительно в электронном режиме. "Этот фактор также ограничил объемы торгов на международных рынках", - отметили аналитики. По их словам, шторм уйдет из региона к пятнице, то есть к тому времени, когда будет опубликован наиболее важный экономический индикатор этой недели – ежемесячный отчет по занятости вне сельского хозяйства. Немного раньше, отметили в Sberbank Investment Research, в четверг утром, когда станет ясно, какими на самом деле окажутся последствия шторма – незначительными, что позволит инвесторам вздохнуть с облегчением, или тяжелыми, что вызовет еще большее беспокойство – будут опубликованы данные по промышленному производству в Китае, Европе и США.