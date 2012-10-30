Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разногнаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 30 октября, снизился на 0,01% – до 875,04 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 127 млн грн, из них на фондовом рынке – 34 млн грн, на срочном рынке – 92,9 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Центрэнерго» (-0,45%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,60% – до 321,54 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 177 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 169,6 млн грн.