Минфин привлек в госбюджет 1,106 млрд грн от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 30 октября, привлекло в госбюджет 1,106 млрд грн, сообщает министерство.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г., а также трехлетние индексированные облигации.

Так, Минфин удовлетворил 2 заявки на 5-летние госбумаги, одну по 7-летним ОВГЗ и 3 заявки по 3-летним индексированным бумагам.

Объем привлечения по 5-летним ОВГЗ составил - 476,984 млн грн (доходность — 14,3%), по 7-летним — 299,999 млн грн (доходность — 14,3%), по индексированным ОВГЗ — 329 млн грн (доходность 9,3%).

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 23 октября привлек в госбюджет 1,006 млрд грн.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г.

Ранее Минфин сообщил, что в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ - 16 и 23 октября. Инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Справка УНИАН. На 30 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 187,13 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,393 млрд грн, банков — 75,49 млрд грн, нерезидентов — 6,09 млрд грн.