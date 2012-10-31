ФГИУ в ноябре выставит на продажу акции "Умань-" и "Харьковгаза"

Фонд государственного имущества Украины перенес на ноябрь т.г. продажу 15,2641 % госпакета акций ПАО "Уманьгаз" и 17,7 % госпакета акций ПАО "Харьковгаз", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 31 октября т.г.

Как отмечается в информационном сообщении, приватизируемые госпакеты планируется выставить на фондовых биржах.

Справка УНИАН. ПАО «Харьковгаз» (г. Харьков) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Харьковской области.

ПАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.