На госакции Харьковской ТЭЦ-5 претендуют две компании

На участие в приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 94,48% госпакета акций одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей - ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» поступило две заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В Фонде пока не разглашают название компаний, подавших заявки. Конкурс состоится 7 ноября.

Напомним, ФГИУ 17 октября объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 94,48% ПАО «Харьковская ТЭЦ-5».

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций предприятия составляет 329 млн 400 тыс. грн.

В соответствии с дополнительными условиями конкурса предусматривается, что к участию в нем могут быть допущены компании, осуществляющие деятельность по добыче и реализации природного газа украинского происхождения украинским потребителям, имеющие разрешения на использование недр с запасами газа украинского происхождения категории С1 и С2 общим объемом не менее 1 млрд кубометров.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса покупатель, в частности, должен обеспечить на протяжении 3 лет от даты перехода права собственности на пакет акций коэффициент использования установленной электрической мощности теплоэлектроцентрали до 67%, коэффициент использования установленной тепловой мощности до 45%.

Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

Убыток ТЭЦ-5 по итогам 9 месяцев 2012 г. составил 389,8 млн грн, кредиторская задолженность - 493,5 млн грн, дебиторская задолженность - 81,7 млн грн.