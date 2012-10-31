НКЦБФР утвердила порядок осуществления операций РЕПО на фондовых биржах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 30 октября утвердила порядок осуществления на фондовых биржах операций РЕПО, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, данный порядок вводит основные требования к порядку осуществления операций РЕПО на организаторах торговли, устанавливает предмет и срок операций РЕПО, условия таких договоров, реквизиты, а также регламентирует обязанности и права бирж и т.п.

В соответствии с утвержденным порядком, операция РЕПО определяется как «сделка купли (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной их продажи (покупки) через определенный срок по заранее оговоренной цене, которая осуществляется на основе единого договора РЕПО». По каждой части сделки РЕПО заключается отдельный биржевой контракт. Операция РЕПО состоит из двух взаимосвязанных частей: первая часть сделки РЕПО (покупка/продажа ценных бумаг по определенной цене в оговоренном количестве на обусловленную дату) и вторая часть сделки РЕПО (продажа/покупка ценных бумаг по оговоренной цене на обусловленную дату в том же количестве, определенном первой частью операции РЕПО).

Принятый порядок определяет, что договор РЕПО состоит из двух взаимосвязанных биржевых контрактов. Срок между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО (срок РЕПО) не может превышать одного года. Операции РЕПО на фондовых биржах предусматривают переход права собственности на ценные бумаги с момента зачисления ценных бумаг на счет покупателя по каждой из частей операции РЕПО.

Предметом сделки РЕПО на фондовых биржах могут быть исключительно эмиссионные ценные бумаги, которые находятся в биржевом списке. Особенности осуществления операций РЕПО с государственными ценными бумагами определяются законодательством. Перечень ценных бумаг, которые могут быть предметом операции РЕПО на фондовой бирже, утверждается биржевым советом по согласованию с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Дополнительные требования к ценным бумагам, которые могут быть предметом операции РЕПО на фондовой бирже, определяются правилами фондовой биржи.

Облигации могут быть предметом операции РЕПО, если срок их погашения не наступает в течение срока осуществления операции РЕПО.

Биржевые контракты, заключенные на фондовой бирже по операциям РЕПО, выполняются по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты», который реализуется в соответствии с законодательством.

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