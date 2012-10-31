Возобновление торгов на биржах США должно вернуть жизнь на мировые рынки акций - эксперт

Возобновление торгов на биржах США должно вернуть жизнь на мировые рынки акций, хотя, возможно, и не сразу.

Такое прогноз высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, «теперь публикация экономических данных может быть встречена условиями достаточной ликвидности, что должно сделать реакцию рынка на новости более эффективной».

Как отметил П.Ильяшенко, большая доля новостных поводов, которые являются традиционными для начала месяца, придется на четверг и пятницу. В среду следует обратить внимание на публикацию Chicago PMI в 16:45 по Киеву. Исторические данные говорят о том, что значение этого индикатора с завидной регулярностью предопределяет значение общенационального ISM PMI.

В то же время, считает аналитик, в Украине следует следить за событиями на межбанковском кредитном рынке. На данный момент рынку акций предстоит консолидация, успешно начатая в ходе вчерашних торгов. Однако если межбанковские ставки не пойдут вниз хотя бы к концу недели, тогда о продолжении роста индекса UX в краткосрочной перспективе можно будет забыть.

Как сообщал УНИАН, фондовые биржи NYSE Euronext и NASDAQ из-за урагана «Сэнди» отменили торги 29 и 30 октября.

Число жертв урагана "Сэнди" в США и Канаде составило 50 человек. Ранее в странах Карибского бассейна стихия унесла жизни более 60 человек. Ущерб от урагана уже оценивается в 20 млрд долл. Число потребителей, оставшихся без электричества в восточных штатах США, достигло 8,2 миллиона человек.

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