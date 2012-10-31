Кабмин утвердил перечень приватизируемых угольных активов

Кабинет министров Украины своим постановлением от 19 сентября 2012 г. № 987 утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., сообщает правительственный сайт.

В соответствии с утвержденным планом, на приватизацию планируется выставить обособленные подразделения "Шахтоуправление "Нововолынское" (г. Нововолынск), "Шахта "Бужанская" (г. Нововолынск), "Шахта № 9 "Нововолынская" (г. Нововолынск), "Шахта имени Абакумова" (г. Донецк), "Шахта имени Калинина" (г. Донецк), "Шахта "Октябрьский рудник" (г. Донецк), "Шахта имени Челюскинцев" (г. Донецк), "Шахта "Моспинская" (г. Моспино), "Шахта имени В. М. Бажанова" (г. Макеевка), Шахтоуправление имени В.И. Ленина (г. Макеевка), "Шахта "Калиновская-Восточная" (г. Макеевка), "Шахта "Ясиновская-Глубокая" (г. Макеевка), "Шахта "Северная" (г. Макеевка), "Шахта "Холодная Балка" (г. Макеевка), "Шахта имени С.М. Кирова" (г. Макеевка), "Шахта "Чайкино" (г. Макеевка), "Шахта "Бутовская" (г. Макеевка), "Шахта "Димитрова" (г. Димитров), "Шахта "Центральная" (г. Димитров), "Шахта "Родинская" (г. Димитров), "Шахта Стаханова" (г. Димитров), "Шахта имени В.И. Ленина " (г. Горловка), "Шахта имени М.И. Калинина " (г. Горловка).

На приватизацию также планируется выставить структурные подразделения "Шахтоуправления имени К.А. Румянцева" (г. Горловка), "Шахта имени А.И. Гаевого" (г. Горловка), "Шахта "Булавинская" (г. Енакиево), "Шахта "Ольховатская " (пгт. Ольховатка, г. Енакиево), "Шахта "Углегорская" (г. Углегорск), "Шахта "Енакиевская" (г. Енакиево), "Шахта "Полтавская" (г. Енакиево), "Шахта имени Карла Маркса" (г. Енакиево), обособленные подразделения "Шахтоуправление имени 17 Партсъезда" (г. Шахтерск), "Шахтоуправление имени Л.И. Лутугина " (г. Торез), "Шахтоуправление "Волынское" (пгт. Рассыпное, г. Торез), технические единицы "Шахта "Заря" (пгт Северное, г. Снежное), "Шахта "Ударник" (г. Снежное), ПАО "Шахтоуправление "Донбасс" (г. Донецк).

В Луганской области также планируется выставить на продажу обособленные подразделения "Шахта "Лутугинская" (пгт. Георгиевка, Лутугинского района), "Шахта имени XIX съезда КПСС" (пгт. Белое, Лутугинского района), "Шахта "Черкасская" (г. Зимогорье, Славяносербского района), "Шахта "Фащевская" (пгт. Фащевка, Перевальского района,), "Шахта "Вергелевская" (пгт. Вергуловка, г. Брянка), "Шахта "Никанор-Новая" (г. Зоринск Перевальского района), "Шахта имени Артема" (г. Артемовск Перевальского района), "Шахта "Первомайская" (г. Золотое, г. Первомайск), "Шахта "Золотое" (г. Золотое, г. Первомайск), "Шахта "Карбонит" (г. Золотое, г. Первомайск), "Шахта "Тошковская " (пгт. Тошковка, г. Первомайск), "Шахта "Ломоватская" (г. Брянка), "Шахта "Краснолучская" (г. Красный Луч), "Шахта имени "Известий" (г. Красный Луч), "Шахта "Хрустальская" (г. Вахрушево, г. Красный Луч), "Шахта "Краснокутская" (г. Красный Луч), "Шахта "Миусинская" (г. Красный Луч), "Шахта "Новопавловская" (г. Красный Луч), "Шахта "Княгининская" (г. Красный Луч), "Шахта "Крепинская" (пгт Крепенский, г. Антрацит), "Шахта имени Г.Г. Капустина" (г. Приволье, г. Лисичанск), "Шахта "Привольнянское " (г. Приволье, г. Лисичанск), "Шахта "Новодружеская" (г. Новодружеск, г. Лисичанск).

Во Львовской области также планируется выставить обособленное подразделение "Шахта "Межиричанская" (г. Червоноград), "Шахта "Возрождение" (с. Междуречье, Сокальского района), "Шахта "Великомостовская" (г. Червоноград), "Шахта "Червоноградская" (г. Червоноград) и пр.