Украинский фондовый рынок в среду вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 31 октября, повысился на 1,21% – до 885,62 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 96,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 37 млн грн, на срочном рынке – 59,5 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Центрэнерго» (+3,72%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,14% – до 328,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 243,4 млн грн.