Украинский фондовый рынок вновь отличился оптимистичным настроем – эксперт

Украинский фондовый рынок в среду, 31 октября, вновь отличился оптимистичным настроем игроков.

Об этом сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее информации, максимальная покупательская активность на Украинской бирже пришлась на начало дня. Во второй половине сессии трейдеры решили частично выйти из бумаг, и индекс UX растерял большую часть завоеванных позиций. По всей видимости, инвесторов несколько разочаровало разнонаправленное открытие американских площадок. Сегодня первый торговый день в США, так как в понедельник и вторник биржи были закрыты из-за урагана «Сэнди».

Как сообщила аналитик, наибольшим ростом среди бумаг индексной корзины Украинской биржи в среду отметились акции «Центрэнерго» (+3,72%), «Донбассэнерго» (+1,94%) и «Мотор Сичи» (+1,69%). На отрицательной территории завершили день бумаги Алчевского МК (-1,04%), Авдеевского КХЗ (-0,67%), «Укрсоцбанка» (-0,32%).

По словам Я.Лаврик, в фокусе игроков в среду были корпоративные отчеты европейских и американских компаний, а также ряд второстепенных статданных из Европы и США. В частности, неплохими оказались данные по розничным продажам в Германии. На уровне ожиданий вышли потребительские цены в еврозоне. В то же время, уровень безработицы в зоне обращения единой валюты в сентябре разочаровал рынки. Уже ближе к закрытию торгов на Украинской бирже были опубликованы данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI. Показатель составил 49,9 в октябре против прогноза 51,0.

Что касается корпоративного сектора, отметила аналитик, то сегодня свои финансовые результаты обнародовали компании Total, Deutsche Lufthansa, Air France-KLM, General Motors и MasterCard. Большинство финансовых показателей превзошли прогнозы. Завтрашний день обещает быть богатым на макростатистику, среди которой стоит выделить данные компании по ADP по занятости в США.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 31 октября, вырос на 1,21% – до 885,62 пункта. Общий объем торгов составил 96,8 млн грн.

Индекс ПФТС поднялся на 2,14% – до 328,41 пункта. Общий объем торгов составил 243,4 млн грн.